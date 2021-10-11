أمانة بغداد تواصل حملتها لإزالة الدعايات الانتخابية

2021/10/11 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت امانة بغداد، الاثنين، تنفيذها حملة لازالة جميع اللوحات والدعايات الانتخابية عن شوارع وتقاطعات وساحات العاصمة بغداد.وذكر بيان للامانة، ان “امين بغداد المعمار علاء معن وجه الدوائر البلدية كافة بازالة اللوحات والدعايات الانتخابية فور اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة من مساء العاشر من تشرين الاول للمحافظة على جمالية الشوارع والساحات العامة “.[…]

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