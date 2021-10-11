2021/10/11 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) تقسيم الكتل الفائزة من حيث عدد المقاعد في 6 محافظات بالعراق بعد إعلان المفوضية النتائج فيها.

حيث حصلت الكتل على عدد من المقاعد في محافظات (النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى وواسط وميسان والديوانية) كالأتي:

الكتلة الصدرية: 26دولة القانون: 12الفتح : 10مستقلين: 9امتداد : 4إشراقة كانون: 3الحكمة: 2متفرقة: 3 (الفيليين، تجمع اهالي واسط، عزم)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. تقسيم الكتل من حيث عدد المقاعد في 6 محافظات بالعراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. تقسيم الكتل من حيث عدد المقاعد في 6 محافظات بالعراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).