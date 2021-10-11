2021/10/11 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر لكم (بغداد اليوم)، الاثنين، أسماء المحافظات العراقية التي لم تعلن نتائج الانتخابات حتى الآن.

وهي: البصرة، ونينوى، وذي قار، والسليمانية، وبابل، والأنبار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في معظم محافظات العراق نتائج الانتخابات النيابية الأولية التي اقيمت يوم امس الاحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر أسماء المحافظات التي لم تعلن نتائج الانتخابات حتى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر أسماء المحافظات التي لم تعلن نتائج الانتخابات حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).