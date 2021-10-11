حملة لازالة الدعايات الانتخابية في بغداد

2021/10/11 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، اطلاقها حملة لإزالة جميع اللوحات والدعايات الانتخابية عن شوارع وتقاطعات وساحات العاصمة بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "امين بغداد المعمار علاء معن وجه الدوائر البلدية كافة بإزالة اللوحات والدعايات الانتخابية فور اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة من مساء العاشر من تشرين الاول للمحافظة على جمالية الشوارع والساحات العامة ".

وأضافت أن "هذا الاجراء يأتي انطلاقاً من حرص أمانة بغداد على الحفاظ على مشهد العاصمة الحضري".

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