2021/10/11 | 17:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YmhnfKnkiLI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الساعدي: نسمع برامج وردية قبل الانتخابات ولكن لا نحصدها فيما بعد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير الساعدي: نسمع برامج وردية قبل الانتخابات ولكن لا نحصدها فيما بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).