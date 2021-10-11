أول تعليق من التيار الصدري على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة

2021/10/11 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في التيار الصدري، الاثنين، رضا التيار عن نتائج الانتخابات النيابية، مشيرا إلى ان التيار مصمم على رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (11 تشرين الاول 2021)، انه "مصممون على رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية"، لافتا إلى ان " هناك تفاهمات مع قوى الدولة والاكراد وحزب تقدم لتشكيل الحكومة".

وتابع ، ان "هناك كتل ليسوا مع المشروع الداخلي حيث ان لاءاتهم للمشروع الخارجي، وان هؤلاء لن يكونوا ضمن منهاجنا لتشكيل الحكومة".

وأكد المصدر بالقول " نحن راضون على النتائج، وقدمنا بعض الشكاوى على مرشحين قاموا بتقديم الرشى للناخبين".

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