ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في دهوك

2021/10/11 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع NRT عربية، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بمحافظة دهوك:-

الدائرة الأولى

جمال أحمد محمد

خالد سليم أمين

خليل غازي

الدائرة الثانية

سكفان يوسف بشار

عمر صالح عمر

عبد الواحد أحمد رشيد

الدائرة الثالثة

موفق شهاب باشا

جيا تيمور عبدال

ايمان عبد الرزاق

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