عاجل | النتائج الأولية للدائرة الأولى والثانية والثالثة في النجف

2021/10/11 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

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النتائج الأولية للدائرة الأولى في كركوك: شاخوان عبد الله / أوميد محمد أحمد / ديلان غفور صالح / صباح حبيب قادر / مهيمن علي حسين

النتائج الأولية للدائرة الثانية في كركوك: أرشد رشاد عبد الله / كيلان قادر / نجوى حميد محمد / سوسن عبد الواحد جدوع

النتائج الأولية للدائرة الثالثة في كركوك: محمد علي تميم / راكان سعيد علي / وصفي عاصي حسين

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