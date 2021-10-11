عاجل | النتائج الأولية للدائرة الأولى والثانية والثالثة في دهوك

2021/10/11 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

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النتائج الأولية للدائرة الأولى في دهوك: جمال احمد محمد / خالد سليم امين / خليل غازي

النتائج الأولية للدائرة الثانية في دهوك: سكفان يوسف بشار / عمر صالح عمر / عبد الواحد احمد رشيد

النتائج الأولية للدائرة الثالثة في دهوك: موفق شهاب باشا / جيا تيمور عبد آل / ايمان عبد الرزاق

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