ميقاتي يهاتف الكاظمي للتهنئة بنجاح اقتراع تشرين في العراق

2021/10/11 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتلقى تهنئة من نظيره اللبناني بمناسبة نجاح الانتخابات.....

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.

وأعرب الكاظمي عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، ووجّه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.

وتمنّى ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء11 - تشرين الأول - 2021

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