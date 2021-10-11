2021/10/11 | 17:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 11 أكتوبر 2021 | 05:31 مساءً

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الاعرجي للسفير الروماني: الحوار الإيراني الخليجي يدعونا للتفاؤل

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السفير الروماني في بغداد رادو أوكتافيان دوبرى والوفد المرافق له.



وذكر بيان لمكتب الاعرجي، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق ورومانيا في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين وتعزز أمن واستقرار المنطقة".



وأضاف، أن "الجانبين تطرقا إلى الملف العسكري والأمني، وأهمية التعاون الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة المجالات".



وأشار البيان إلى أن "الأعرجي أكد أن عصابات داعش الإرهابية ماتزال تشكل خطرا على المنطقة، ولابد من استمرار التعاون الدولي، للتخلص من هذا التنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أنه "لا يوجد دين سماوي يدعو للقتل، وأن من يدعو للتطرف وإلغاء الآخر هو عدو للإنسانية".



وأوضح، أن "الحوار الإيراني الخليجي يدعونا للتفاؤل بحل الخلافات من خلال الحوار والتفاهم المشترك".



من جهته، "قدم السفير الروماني التهنئة بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، لوجستيا وأمنيا، متمنيا للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار"، موجها في الوقت نفسه "دعوة مقدّمة من قبل مستشار الأمن القومي الروماني إلى الأعرجي، لزيارة رومانيا".

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