لبنان يهنئ العراق لنجاح الانتخابات النيابية

2021/10/11 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.وأعرب الكاظمي، […]

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