كويتية عابرة جنسيا تطلق نداء استغاثة.. مصير غامض لمها المطيري

2021/10/11 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسابيع الماضية، شن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قضية مها المطيري، وهي كويتية عابرة جنسيا صدر حكم بسجنها سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء".

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