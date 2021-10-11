في اتصال هاتفي مع الكاظمي ..ميقاتي يهنىء حكومةً وشعب العراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية/ موسع

2021/10/11 | 17:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.وأعرب الكاظمي / ببيان لمكتبه / عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، موجها الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.وتمنّى ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق./انتهى3

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