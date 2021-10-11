2021/10/11 | 17:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، تحذيره من التدخلات الداخلية والخارجية في الشأن العراقي، بالتزامن مع اعلان نتائج الانتخابات التشريعية.وقال الصدر في تدوينة، “ليكن واضحاً للجميع أننا نتابع بدقة التدخلات الداخلية غير القانونية، وكذا الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يجدد التحذير: أوقفوا ضغوط الداخل والخارج على المفوضية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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