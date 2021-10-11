الصدر يدعو لعدم التدخل الإقليمي والدولي بقرارات مفوضية الانتخابات

2021/10/11 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، لعدم التدخل الإقليمي والدولي بقرارات المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن “ما يميز هذه الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي، وقد تم إقرارها منهم”.

وأضاف، “عليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها، لا من الداخل ولا من بعض الدول الإقليمية والدولية..



فالانتخابات شأن داخلي”.

وختم الصدر، قائلاً “ليكن واضحاً للجميع أننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية، وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته”.

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