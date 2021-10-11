مصر تضيف قائمة جديدة للمخدرات

2021/10/11 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الدواء المصرية، إضافة 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد قامت بإضافة 8 مواد جديدة إلى جدول قانون المخدرات الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

وجاء قرار الهيئة بعدما رصدت الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إساءة استخدام تلك المواد.

وتداولت وسائل الإعلام المصرية أسماء المواد التي تم وضعها في جدول المخدرات بسبب سوء استخدامها وهي كما موضح بالصورة.

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