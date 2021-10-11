2021/10/11 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى

الصدر، اليوم الاثنين، من حصول تدخلات

بعمل المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر،

تابعتها وكالة نون الخبرية، إنه "لا

ينبغي التدخل ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر: لا ينبغي التدخل بقرارات مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر: لا ينبغي التدخل بقرارات مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).