مع إعلان نتائج الانتخابات.. حزب كردي: رئاسة الجمهورية استحقاقنا ولن نتنازل عنه

2021/10/11 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، ان رئاسة الجمهورية من استحقاقه ولن يتنازل عنها.

وقال القيادي في الاتحاد حسن آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "النتائج الأولية تشير الى حصول الاتحاد الوطني الكردستاني على مقاعد جيدة تؤيد بقاء رئاسة الجمهورية له والتي هي من استحقاقه وفقا لاتفاقات سابقة مع الحزب الديمقراطي".

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الإقليم بين البارتي واليكتي، وهذا الاتفاق لن يتغير حتى الآن"، مشيرا الى ان "مرشحنا مايزال هو برهم صالح لولاية ثانية".

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