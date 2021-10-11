الكاظمي يتلقى تهنئة بمناسبة نجاح الانتخابات

2021/10/11 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تهنئة من نظيره اللبناني بمناسبة نجاح الانتخاباتوقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.

وأعرب الكاظمي بحسب البيان عن "شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته"، موجها إلى "ميقاتي دعوة لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة".

من جانبه تمنّى ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي "مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي"، مثمّناً "نجاح حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق".

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