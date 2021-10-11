الصدر يحذر من تدخلات بعمل مفوضية الانتخابات

2021/10/11 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم التيار الصدري السيد، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من حصول تدخلات بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية او تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الاقليمية والدولية".

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