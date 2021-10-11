كاميرا مراقبة ترصد رجلًا يعتدي بوحشية على وجه ورأس امرأة مسنة ويلوذ بالفرار

2021/10/11 | 17:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث الشرطة الأمريكية عن المشتبه به في هجوم عنيف وعشوائي في وسط مدينة برلينغتون بولاية فيرمونت، بعدما تلقت تقارير عن قيام رجل بمهاجمة امرأة مسنة على رأسها ووجهها، بلوح تزلج مصنوع من الألمنيوم ورصدته كاميرا مراقبة.

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