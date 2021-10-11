2021/10/11 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال العميد قادر رحيم زاده، قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران، إن طهران أجرت، اليوم الاثنين، مناورات لمنظومة دفاعها الجوي.وأكد قادر رحيم زاده أن “الهدف من هذه المناورات هو رفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تجري مناورات لمنظومة دفاعها الجوي المركز الخبري الوطني.

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