2021/10/11 | 17:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ينشر موقع "ألترا عراق" قائمة أولية لأسماء الفائزين بالانتخابات المبكرة في جميع المحافظات المعلنة لغاية الآن.

النجف

الدائرة الأولى:

حسن العذاري

محمد عنوز

هادي السلامي

لقاء آل ياسين

الدائرة الثانية:

محسن النفاخ

عبد الهادي العباسي

حيدر طارق

هديل الرحيمي

كربلاء

الدائرة الأولى:

طارق كطيفة

شيماء السعيدي

نفوذ الموسوي

فراس المسلماوي

الدائرة الثانية

ياسر صخيل

حسين الغانمي

آمنة الأسدي

الدائرة الثالثة

محمد جاسم محمد

رائد الفتلاوي

أحمد جواد عباسية

إسراء النصراوي

واسط

الدائرة الأولى:

أحمد بدر

سندس

علي غركان

سجاد سالم

الدائرة الثانية:

باسم نغيمش

محمد جواد

زينة حسين

الدائرة الثالثة

علي فرج

عدنان برهان

انتصار حسن

محاسن خيري

ميسان

الدائرة الأولى:

أحمد كامل الدراجي

محمد جبر الكعبي

‏غصون الفرطوسي

الدائرة الثانية:

‏محمود الكعبي

‏جاسم الموسوي

‏زينب الربيعي

‏⁧الدائرة الثالثة‬⁩:

‏محمد التميمي

يوسف النوفلي

‏بهاء النوري

‏منى المحمداوي

المثنى

الدائرة الأولى:

عبدالعباس جاسم منصور

باسم خزعل خشان

محمد راضي الزيادي

خديجة وادي ميزر

الدائرة الثانية:

محمد رسول الرميثي

فالح ساري عبداشي

منى ياسر المكوطر

ديالى

الدائرة الأولى:

أحمد رحيم الموسوي

رعد حميد الدهلكي

طه ياسين المجمعي

محمد قتيبة البياتي

أسماء حميد كمبش

الدائرة الثانية

همام علي التميمي

صلاح مهدي التميمي

ناهد زيد الدايني

الدائرة الثالثة

برهان كاظم المعموري

سالم إبراهيم العنبكي

نورس محمود العيسى

الدائرة الرابعة

سوزان منصور الدلوي

مضر معن الكروي

أحمد مظهر الجبوري

الديوانية

الدائرة الأولى:

حيدر الحداد

محمد نوري

باسم الغرابي

انتصار جواد كاظم الغرابي

الدائرة الثانية:

ناظم الشبلي

فيصل النائلي

سهام الموسوي

الدائرة الثالثة

جواد البولاني

عباس شعيل

عبير الهلالي

حيدر شيخان

صلاح الدين

الدائرة الأولى:

مثنى عبد الصمد السامرائي

شعلان الكريم

خالد الدراجي

هند محمد صالح

الدائرة الثانية

عمار الجبر الجبوري

مهدي تقي الأمرلي

كريم شكور

نازك مهدي

الدائرة الثالثة

أحمد عبد الله الجبوري

هيثم الزهوان

مشعان الجبوري

بشرى القيسي.

أربيل

الدائرة الأولى

نهرو قادر

سيبان عزيز

محمد صادق محمد

الدائرة الثانية

وزيرة أحمد

خدر علي صادق

امانج محمود هركي

الدائرة الثالثة:

ريبوار هادي علد الرحمن

فيان عبد العزيز

ليلى أكرم سعيد

الدائرة الرابعة:

محمد اسماعيل عمر

مريوان قرني إبراهيم

صباح صبحي

دهوك

الدائرة الأولى:

جمال أحمد محمد

خالد سليم أمين

خليل غازي

الدائرة الثانية

سكفان يوسف بشار

عمر صالح عمر

عبد الواحد أحمد رشيد

الدائرة الثالثة:

موفق شهاب باشا

جيا تيمور عبدال

إيمان عبد الرزاق.

كركوك

الدائرة الأولى:

شاخوران عبدالله

أوميد محمد

ديلان غفور

صباخ قادر

مهيمن علي

الدائرة الثانية:

أرشد الصالحي

كيلان قادر

نجوى حميد

سوسن عبدالواحد

الدائرة الثالثة:

محمد تميم

راكان سعيد

وصفي العاصي

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية لـ10 محافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف وأربيل"، مبينًا أن "الإعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكتروني للمفوضية".

وأضافت أن "هذه النتائج أولية تعتمد على ما وصلت إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرًا إلى أن "الصناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد إلى المكتب الوطني".

وأُغلقت، مساء يوم أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003.

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