الصدر يطلق تحذيرا بشأن الانتخابات

2021/10/11 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إلى عدم التدخل بعمل المفوضية أو الضغط عليها، محذرا انه نتابع بدقة كل التدخلات الغير القانونية.

وذكر الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (11 تشرين الاول 2021)، ان "مايميز هذه الانتخابات انها جرت تحت غطاء واشراف اممي ودولي وعربي وقد تم اقرارها منهم".

واضاف، ان "الانتخابات شأن داخلي"، محذرا من "التدخل بعمل المفوضية أو الضغط عليها".

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