2021/10/11 | 17:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7LTtPgARVWw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الساعدي يتحدث عن حظوظ الكاظمي بولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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