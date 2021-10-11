2021/10/11 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت العتبة العباسية، اليوم الاثنين، تبنيها أو دعمها لأية قائمة انتخابية في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم امس.وذكرت العتبة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”بعض وسائل الإعلام من التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العباسية تنفي تبنيها أو دعمها لأي قائمة انتخابية المركز الخبري الوطني.

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