العتبة العباسية المقدسة تنفي تبنيها أو دعمها لأي قائمة انتخابية

2021/10/11 | 18:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الاثنين، تبنيها أو دعمها لأية قائمة انتخابية في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم امس.وذكرت العتبة في بيان، ان”بعض وسائل الإعلام من التي لا تتحرى الدقة باستحصال المعلومات الصحيحة في نشرها سواء على شاشاتها أو منصاتها الالكترونية، تناقلت إشاعة مفادها أن العتبة العباسية المقدسة تتبنى وتدعم قائمة انتخابية معينة”.[…]

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