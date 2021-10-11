المستشار مشرق عباس ينفي زيارة قاآني: لم يشهد العراق أي زيارة لمسؤول أجنبي

2021/10/11 | 18:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين، عدم زيارة أي مسؤول اجنبي للعراق خلال ال48 ساعة الماضية.

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وذكر عباس في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 تشرين الأول 2021)، "توضيح: لم يشهد العراق خلال ال 48 ساعة الماضية اي زيارة رسمية لاي مسؤول اجنبي".

توضيح :لم يشهد العراق خلال ال 48 ساعة الماضية اي زيارة رسمية لاي مسؤول اجنبي

— mushreq abbas (@mushreq_abbas) October 11, 2021

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