وجهان يرسمان الهواء - فاروق سلوم

2021/10/11 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم قنديلك الصامت كشبح في الليلوقنديل روحي الذي يهوّم في سماء السكون ذبالتان مرهقتان تواجهان قدرية الزمن صورتك كطائر ليلي تُسَمـّيه القواميس لااراه ، لكنه يترك غناءه الغامض في المساءفوق سطح المنزل الموحش غائبا في الظلامصورتي التي هي ظلك ترسمها اصابع العتمة الباردة تضعها في طرد ذكرى لموزعة البريد المجهولفي المسافات القاحلةنحو صناديق النهاية التائهة دونما عناوين ..

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