الدكتور كاظم حبيب والحركة القرمطية ، ح3 والاخيرة - ياسر جاسم قاسم

2021/10/11 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم العدالة الاجتماعية كمفهوم كان قد اكتسب حضورا واسعا في الاوساط الثقافية والفكرية والفقهية في كل المؤسسات المحيطة بالدولة العباسية انذاك ، ومن الامثلة الشهيرة كذلك رفض القاضي ابوجعفر احمد بن اسحق بن البهلول طلب تخطئة الوزير علي بن عيسى الذي لم يحكم بتكفير القرامطة اذ قال " اذا لم يصح عنده كفرهم وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على النبي محمد ص وانتسبوا الى انهم مسلمون وانما ينازعون بالامامة فقط لم يطل ......





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