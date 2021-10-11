-يوم النفير- الغنوشي في تونس - هيثم بن محمد شطورو

2021/10/11 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيثم_بن_محمد_شطورو صورة في إطار صغير، تحتوي على حافلات لندن الحمراء ذات الطابقين، في ساحة فسيحة شديدة النظافة، ورائهم بعض البنايات اللندنية العتيقة وجسر لندن وساعة "البيغ بنغ" الشهيرة ذات الرمزية في قدسية الوقت وبالتالي تكييف الإنسان لنفسه وفق تلك المؤشرات الزمنية.



تغذي الصورة حلما كعربي له ماضي من الحضارة والقوة في أن يبعث نفسه حضاريا من جديد، وأن تغدو مدننا كذلك ويغدو إنساننا كذلك، مدنا نظيفة تحاكي إنوجاد إنسان كم ......





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