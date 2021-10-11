2021/10/11 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الليبي الاثنين، تقدأقر مجلس النواب الليبي الاثنين، تقديم دعم للأسر الليبية بحوالي 10 ألاف دولار أميركي لكل أسرة، مع استثناء المستفيدين من منحة الزواج التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا. يم دعما للأسر الليبية، وفقا لبيان المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الليبي يقر دعما بـ "10 آلاف دولار لكل أسرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الليبي يقر دعما بـ "10 آلاف دولار لكل أسرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).