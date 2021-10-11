2021/10/11 | 18:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع تسريبات حول زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني.. الصدر يتحدث عن تدخلات بعمل مفوضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/11 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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