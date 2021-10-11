مصادر : اجتماع في منزل المالكي بحضور قادة سياسيين للبحث في الاستحقاق الانتخابي ونتائجه الاولية

2021/10/11 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت مصادر سياسية ان اجتماعا سيعقد في منزل رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت لاحق اليوم بحضور عدد من القادة السياسيين للبحث في الاستحقاق الانتخابي ونتائجه الاولية./انتهى7

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