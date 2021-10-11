لبنان تهنئ العراق بنجاح الانتخابات

2021/10/11 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت حكومة لبنان، اليوم الاثنين، العراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير “تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية”.

وأعرب الكاظمي، وفق البيان، عن “شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، فيما وجه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة”.

وتمنّى ميقاتي، خلال الاتصال الهاتفي “مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح الحكومة في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق”.

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