بغداد اليوم نتشر نتائج الانتخابات في نينوى

2021/10/11 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

تنشر (بغداد اليوم) نتائج الانتخابات لمرشحي الدائرة الخامسة في محافظة نينوى كالأتي:

فلاح حسن زيدان 9969عبد الرحيم جاسم محمد المطلك 7015منصور مرعيد الجبوري 6917أحمد عبد الله الجبوري 4994رحيمةحسن أحمد الجبوري 4190عبد الرحمن علي الخفاجي 4069عبد الرحمن محمود الجبوري 3675خلف عبيد عبدالله الجبوري 3547نادية ناصر الجبوري 3521أحمد مدلول الجربا 3305علاء أحمد حسن 3179علي جراد عجرف 3139عبد الكريم محيسن صالح 2804مجبل حسن محمد 2613زياد طه محمود 2567محمد خليل طميش 2510هند خضر أحمد 2398نورا سالم محمد 1951علي خضير أحمد 1880

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