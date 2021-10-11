العتبة العباسية توضح حقيقة دعمها قائمة انتخابية معينة

2021/10/11 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أوضحت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الاثنين، حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول دعمها قائمة انتخابية معينة في انتخابات يوم امس الاحد.

وذكرت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تناقلت بعض وسائل الإعلام من التي لا تتحرى الدقة باستحصال المعلومات الصحيحة في نشرها سواء على شاشاتها أو منصاتها الالكترونية، إشاعة مفادها أن العتبة العباسية المقدسة تتبنى وتدعم قائمة انتخابية معينة".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عدم صحة ذلك، فإنها ستلجأ لمقاضاة تلك الوسائل الإعلامية المغرضة بالأساليب القانونية".

ودعت العتبة العباسية المقدسة: "الوسائل الاعلامية كافة إلى تحرّي الدقة فيما تنشر وتروّج له والتواصل مع المخوّلين الرسميين للمؤسسات لاستحصال المعلومات الدقيقة".

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