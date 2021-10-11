2021/10/11 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزن ليس غريباً على هذا الجزء من سوريا، لكن هذه المرة ليست القنابل والرصاص, بل هو فيروس كورونا الذي يقضي على المزيد من الأرواح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سنوات من الحرب والدمار.. كابوس جديد يضرب سوريا.. ما هو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سنوات من الحرب والدمار.. كابوس جديد يضرب سوريا.. ما هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).