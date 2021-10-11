عاجل | النتائج الأولية للدائرة الأولى والثانية والثالثة في الديوانية

2021/10/11 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

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النتائج الأولية للدائرة الأولى في الديوانية: حيدر آلحداد / محمد نوري / باسم الغرابي / انتصار جواد كاظم الغرابي

النتائج الأولية للدائرة الثانية في الديوانية: ناظم الشبلي / فيصل النائلي / سهام الموسوي

النتائج الأولية للدائرة الثالثة في الديوانية: جواد البولاني / عباس شعيل / عبير الهلالي / حيدر شيخان

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