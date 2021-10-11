عاجل | النتائج الأولية للدائرة الأولى والثانية والثالثة في ميسان

2021/10/11 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

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النتائج الأولية للدائرة الاولى في #ميسان: احمد الدراجي / محمد الكعبي / غصون الفرطوسي

‏النتائج الأولية للدائرة الثانية في ميسان: محمود الكعبي / جاسم الموسوي / زينب الربيعي

النتائج الأولية للدائرة الثالثة في ميسان: محمد التميمي / يوسف النوفلي / بهاء النوري / منى المحمداوي

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