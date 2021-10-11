2021/10/11 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني، اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات النيابية الأولية في محافظة السليمانية.الدائرة الأولى ريبوار اورحمن وستا يادكار محمود نرمين معروف غفور يتبع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الأولية في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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