النيابة تطلب السجن 7 أعوام لشقيق الرئيس الجزائري السابق

2021/10/11 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة، الاثنين، السجن سبعة أعوام لمستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، على ما أفاد أحد محاميه وكالة فرنس برس.

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