الصدر: انتخابات العراق شأن داخلي.. ونتابع كل التدخلات

2021/10/11 | 18:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقتدى الصدر، الاثنين، أن الانتخابات العراقية شأن داخلي، وأنه لا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو الضغط عليها من بعض الدول الإقليمية.

وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، "ما يميز الانتخابات العراقية أنها جرت بإشراف أممي ودولي وعربي".

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كما أضاف "نتابع كل التدخلات الداخلية والخارجية التي تطال استقلالية العراق".

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني إلى بغداد، في زيارة سرية تثير التساؤلات.

وبُعيد ساعات معدودة من انعقاد مؤتمر لمفوضية الانتخابات العراقية لإعلان نتائج الاقتراع العام، تأتي الزيارة المفاجئة والسادسة للمسؤول الإيراني منذ تسلم منصبه خلفاً لقاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية مطلع العام الماضي.

زيارة سرية

وعادة تبقى زيارات بغداد، من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين في أجهزة الحرس الثوري طي الكتمان، كونها تترافق في طبيعتها مع أحداث ومتغيرات حساسة في المشهد العراقي.

من مراكز الاقتراع في بغداد - فرانس برس

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 محافظات فقط، على أن تصدر البقية مساء.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية التي أجراها العراق أمس شهدت نسبة مشاركة أقل من المعتاد، فيما يشير إلى تضاؤل الثقة في الأحزاب والنظام الديمقراطي الذي أرسي بعد العام 2003.

ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة حاليا، والتي تملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة، في ظل وجود توقعات بتراجع تحالف الفتح الذي ضم شخصيات تدور في الفلك الإيراني.

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