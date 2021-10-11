2021/10/11 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ((وانت يا من كنت السبب في جنونهما، انت ايتها الكلمات الجوفاء، ايتها المسليات المفسدة للعقول الفارغة المأفونة، انت ايتها الروايات والاشعار والموشحات الغزلية، اذهبي الى جهنم وبئس المصير)) موليير.....



مسرحية المتحذلقات.(لقد كان البرت في طفولته فيلسوفا، اما في فلسفته فكان طفلا).كثيرة هي الانتقادات التي توجه للماركسية، بل انها امست تقليعة يمارسها كل من هب ودب، ويكمن السبب في ذلك كونها و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحذلقون - قاسم علي فنجان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحذلقون - قاسم علي فنجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).