2021/10/11 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني، اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات النيابية الأولية في محافظة بابل الدائرة الأولى أسعد منعم عبد الكاظم حنان سعيد الفتلاوي حيدر محمد كاظم ياسر اسكندر جواد الدائرة الثانية نداء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الاولية في بابل المركز الخبري الوطني.

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