وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة نينوى

2021/10/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية النتائج

الأولية للانتخابات النيابية في محافظة

نينوى:

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