وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة الانبار

2021/10/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النتائج

الأولية للانتخابات في محافظة الأنبار:

الدائرة الأولى/

- محمد ريكان الحلبوسي

- مصطفى احمدعرسان مشوط

- يحيى غازي عبد اللطيف

- سميعة محمد خليفة غلاب

الدائرة الثانية/

- ع

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