السعيد لـCNN: إطلاق الاستراتيجية السعودية للاستثمار يُبعد الضبابية

2021/10/11 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" التي تهدف إلى ضخ قرابة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030 ما يساهم في تطوير اقتصادها ليصبح بين الأكبر عالميا ضمن رؤية 2030.

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