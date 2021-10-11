2021/10/11 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع NRT عربية، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بمحافظة البصرة:-

الدائرة الاولى:

الدائرة الثانية:

الدائرة الثالثة:

الدائرة الخامسة:

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).